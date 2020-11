Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut in primele noua luni ale anului atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 12,1%, respectiv cu 12,8%, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate joi de Institutul National…

- In primele noua luni, inmatricularile de autoturisme noi au scazut cu 31,8% comparativ cu primele noua luni din 2019, ceea ce plaseaza Romania pe locul 14 in Europa, cu 84.601 vehicule noi inmatriculate, anunța ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania și ACEA.In luna septembrie…

- CFR SA a lansat licitație pentru reconstrucția podului de la Budila, de pe linia Brașov - Întorsura Buzaului, pod care s-a prabușit dupa inundațiile grave din iunie 2018. Linia avea 36 km și era operata de compania privata Regio Calatori. Podul fusese construit acum 90 de ani și se afla în…

- Romanii nu s-au intors in mall-uri, dupa ridicarea starii de urgența. Patronat: Retailul nealimentar s-a prabușit cu pana la 75%, in iulie-august Situatia magazinelor din retailul nealimentar continua sa fie una extrem de dificila la aproape 3 luni de la redeschiderea centrelor comerciale de tip mall.…

- Mircea Geoana, , secretarul general adjunct al NATO, a dat asigurari NATO ca Romania nu are nicio problema in a aloca bani pentru aparare, deși PIB-ul țarii a scazut cu peste 10% in al doilea trimestru al acestui an. Romania este un "aliat vital" al NATO si are rol de "pivot regional" in ceea ce…

- Sosirile înregistrate în structurile de primire turistica au scazut în luna iulie 2020 cu 44,4% comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 917.800 sosiri, iar înnoptarile s-au redus cu 44,7%, la 2.436.500, informeaza Institutul National…

- Numarul de inmatriculari de persoane fizice si juridice a scazut in primele sapte luni din 2020 cu 31,497%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 60.634, din care 42.001 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit agerpres.Vezi și:…

- Cel putin 100 de oameni ar fi blocati sub daramaturile unei cladiri cu cinci etaje care s-a prabusit luni intr-un oras din vestul Indiei, a declarat un parlamentar citat de Reuters, conform news.ro.Nu toti cei circa 200 de locatari ai cladirii din Mahad, oras aflat la circa 165 de kilometri…