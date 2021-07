TIFF 2021 | 12 filme în competiţie Douasprezece productii semnate de regizori debutanti sau aflati la cel de-al doilea lungmetraj de fictiune intra in competitia pentru Trofeul Transilvania, la cea de-a 20-a editie a TIFF, care va avea loc in perioada 23 iulie – 1 august. Din juriu va face parte si scenaristul si scriitorul mexican Guillermo Arriaga. Proiectate in premiera in Romania, filmele abordeaza subiecte complexe, majoritatea in jurul acelorasi teme: dragostea doare, iar viata, asa cum o stim, se poate schimba peste noapte. Noua dintre ele reprezinta debutul in fictiune al unor regizori aflati la inceputul carierei sau care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

