Tichete în PLUS pentru angajaţi. Cine sunt beneficiarii VOUCHERELOR de 1500 de lei Angajații vor putea beneficia de o subvenție de 1.500 de lei pentru achiziționarea unei biciclete. Subvenția se va acorda sub forma unor tichete, o data la trei ani, pentru bicilete pe care angajații le vor folosi in principal ca sa se deplaseze la serviciu și acasa. Cei care vor primi aceste tichete vor trebui sa fie angajați cu contract de munca, fie ca lucreaza la stat, fie ca lucreaza la firme private. TICHETE DE MASA SI VOUCHERE DE VACANTA 2020. Ce valoare au in acest an TICHETE DE MASA SI VOUCHERE DE VACANTA 2020. Ce valoare au in acest an Subvenția va consta intr-o suma de maximum 1.500 de lei, ce va fi acordata o singura data intr-o perioada… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

