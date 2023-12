Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas doar doua zile pana cand vom sarbatori Sfantul Nicolae, iar ghetuțele copiilor sunt pregatite sa fie umplute cu cadouri. Incet, incet orașul a fost impanzit de tarabe de unde pot fi cumparate tradiționalele nuielușe. Prețurile sunt pentru toate buzunarele.

- Comunicat. Aprinderea luminițelor in bradul de Craciun din centrul Aradului și a iluminatului festiv de sarbatori din oraș va avea loc marți, 5 decembrie 2023.... The post Primaria invita parinții și copiii sa-l vada pe Moș Nicolae, la festivitatea de aprindere a iluminatului festiv din centrul Aradului…

- Doua zodii vor cunoaște fericirea pe 6 decembrie 2023, chiar de Moș Nicolae. Astrologii anunța noroc pe plan profesional și amoros. Este posibil ca aceștia nativi sa iși gaseasca sufletul pereche și sa se imbogațeasca.Ziua de 6 decembrie 2023 vine cu vești bune pentru doua zodii. Se pare ca astrele…

- Oamenii legii au fost puși pe jar din cauza unui bagaj suspect, poziționat pe strada Eremia Grigorescu din Cluj-Napoca. Practic polițiștii au primit o alerta in aceasta dimineața, despre un bagaj lasat langa un tomberon de gunoi in zona amintita. Polițiștii s-au deplasat cu promptitudine pe strada respectiva…

- In anumite regiuni din sud-vestul Islandei a fost instituita starea de urgenta, in conditiile in care oamenii de stiinta au avertizat ca o eruptie vulcanica majora s-ar putea produce in orice moment, informeaza Rador Radio Romania.Locuitorii din principalul oras de coasta au fost evacuati, sute dintre…

- Aeroportul Cluj are mari probleme cu spațiile, dupa ce zborurile s-au inmulțit, dar spațiile de la terminalul plecari a ramas la fel. Un turist ne-a relatat ca sambata seara a fost o aglomerație de nedescris la Aeroportul Cluj. Lucrurile se vor rezolva cat de cat dupa ce vor fi finalizate lucrarile…

- Gabriela Firea spune ca Nicușor Dan nu are 'bun simț': Lucrarile de infrastructura se fac vara, cand sunt copiii in vacanța și adulții in concedii!Fostul edil din București, Gabriela Firea, a lansat, pe Gacebook, un nou atac la asresa actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan. "Lucrarile…

- Oamenii sunt programați sa ajute, conform unor studii efectuate de psihoterapeuți și antropologi de la universitați celebre din lume, printre care și Harvard. Binele se rasplatește cu Bine și este un mod prin care au grija de comunitatea din care fac parte.