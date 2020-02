Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul sportiv roman Tiberiu Ușeriu participa la cea mai dura cursa din lume: Yukon Arctic Ultra, potrivi tstirileprotv.ro.Maratonistul a luat startul in urma cu aproape 24 de ore, la ora locala 10 dimineața și a petrecut deja prima noapte pe traseu, in salbaticie. Traseul are aproape 500 de kilometri…

- La ora 20.30, ora Romaniei, Tibi Ușeriu a luat din nou startul la Yukon Arctic Ultra, o cursa de alergare in condiții extreme de la Cercul Polar. Sportivul roman a facut o prima incercare anul trecut la aceasta competiție noua pentru el și, dupa doar 100 de kilometri a abandonat din cauza catorva…

- CHIȘINAU, 9 ian - Sputnik. Astazi temperaturile diurne vor crește ușor, fața de ziua de ieri. © Sputnik Prognoza meteo: Vom avea iarna adevarata - Vin zile cu ninsori in toata țara Temperaturile vor fi de un grad in timpul zilei și de -10 grade pe timp de noapte. In centru, in timpul zilei,…

- BUCURESTI, 19 dec – Sputnik, Doina Crainic. Președintele rus a precizat ca, in ultimii ani, țara a evoluat de la un important importator de cereale la un exportator major. „Uniunea Sovietica cumpara mereu cereale, eram unul dintre cei mai mari cumparatori de cereale, de grau. Doresc sa menționez…

- Nadia Comaneci, 58 de ani, este cunoscut drept ”Zeița de la Montreal”, dupa ce a stralucit la Jocurile Olimpice 1976.La Montreal, sportiva pe atunci in varsta de 14 ani a uimit asistența, primind prima nota de 10 din epoca moderna. La 43 de ani distanța, Nadia Comaneci a reeditat exercițiul de la sol…

- Ivan Sztojka, ucigașul handbalistului Marian Cozma, a fost arestat din nou, luni, la un an dupa ce a fost eliberat pentru buna purtare, transmite Balazs Barabas, corespondentul Digi24 in Ungaria, citand site-ul 24.hu. Marian Cozma a fost ucis la varsta de 26 de ani in februarie 2009 in orașul Veszprem.…

- Theodor Paleologu, candidat la prezidențiale din partea PMP, susține miercuri pe Facebook ca nu a atacat niciodata USR-ul pe parcursul campaniei, ci a criticat prestația lui Dan Barna, despre care spune ca „e o ghiulea de piciorul propriului partid”.Nereguli GRAVE la votul prin corespondeța…

- Autocolantul cu mentiunea ”Votat” utilizat la votul prin corespondenta la alegerile prezidentiale se poate dezlipi si lipi din nou cu usurinta, desi pe instructiunile transmise alegatorilor scrie explicit ca odata dezlipit, acesta nu poate fi reutilizat, conform imaginilor postate pe Facebook de…