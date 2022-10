Stiri pe aceeasi tema

- Grupul THY VEILS propune publicului o noua serie de concerte in care elemente futuriste vor reconfigura experiența live. Prima apariție din aceasta serie ce vizeaza mai multe locații, se va desfașura in clubul Escape din Timișoara pe data de 7 octombrie. Evenimentele live propuse de ansamblul timișorean…

- VEST – Sambata, 17 septembrie 2022, va avea loc anunțarea caștigatorilor și decernarea premiilor in competiția organizata pentru desemnarea Capitalei Tineretului din Romania 2024, intr-un eveniment ce urmeaza sa aiba loc la Cluj, care va culmina prin Gala finala a competiției! Universitatea de Vest…

- Noul proiect inițiat de Centrul Cultural Subcarpați, Tumbe, va susține un concert inedit in cadrul ediției din acest an a festivalului Plai, eveniment care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Tumbe readuce la viața cantecele vechi din folclorul armanesc…

- Primarul minicipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca in timp ce Guvernul sustine ca nu exista probleme de aprovizionare cu gaz, compania de termoficare a municipiului Timisoara, Colterm, are probleme in a gasi un furnizor pentru aceasta iarna,…

- Secțiunea de muzica inclusa in ediția din acest an a Flight Festival va avea loc in perioada 2 – 4 septembrie la Aerodromul Cioca din Timișoara și aduce in fața publicului o serie de artiști indragiți din mai multe țari. Printre artiștii care vor susține evenimente la ediția din acest an se numara Dubioza…

- Jurnaliștii de la Recorder spun ca o angajata a Penitenciarului Baia Mare susține ca ar fi fost agresata fizic de directorul instituției. Incidentul e confirmat de un certificat medico-legal care descrie detaliat semnele unui atac. Jurnaliștii vorbesc in materialul jurnalistic despre o serie de inregistrari…

- Istoria globala este incarcata de evenimente istorice marcante. Pe data de 8 iulie s au petrecut o parte din aceste evenimente, printre care: 1497: Vasco da Gama incepe prima calatorie pe mare din Europa spre India, inconjurand Africa; se deschide astfel linia de navigatie din Europa spre Asia.1581:…