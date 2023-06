Stiri pe aceeasi tema

- Informația momentului din lumea mondena! Theo Rose a nascut, miercuri, 14 iunie. Ce detalii știm pana la momentul redactarii acestui material. Theo Rose a nascut Cantareața și Anghel Damian au devenit parinții unii baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei…

- Este motiv de bucurie in showbiz-ul romanesc. Theo Rose a nascut! Cantareața și Anghel Damian au devenit parinții unii baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei 08:00 dimineața, vedeta și-a strans in brațe micuțul!

- Theo Rose și Anghel Damian vor deveni in scurt timp parinți pentru prima oara, artista este in luna a opta de sarcina. Pana sa-l nasca pe micuțul Sasha Ioan, caci așa i-a ales numele, Theo Rose s-a hotarat și in privința nașei baiețelului ei. In mai puțin de o luna baiețelul lui Theo Rose și al lui…

- Theo Rose e in luna a opta de sarcina. Foarte puțin timp mai e pana cand cantareața și Anghel Damian vor deveni parinți pentru prima oara. Pana atunci, Theo Rose merge periodic la medic pentru diferite analize și ecografii. De curand, artista a primit unele interdicții alimentare din partea medicului…

- Lia Bugnar este scenarista serialului „Clanul”, unde Theo Rose interpreteaza rolul Verei. Fosta și actuala iubita a lui Anghel Damian, regizorul serialului de la PRO TV, au ajuns sa lucreze impreuna fara sa vrea.Lia Bugnar a avut o relație discreta cu Anghel Damian, care este mai tanar decat ea cu 23…

- Mai este foate puțin pana ce Theo Rose și Anghel Damian iși vor ține baiețelul in brațe. Pana atunci, artista iși ține fanii la curent cu toate trairile sale din aceasta perioada. Vedeta este din ce in ce mai emoționata și nu ezita sa recunoasca asta public.„Visez de cateva nopți numai posibile variante…

- Theo Rose este insarcinata in ultimul trimestru de sarcina și se confrunta cu probleme de sanatate. Artista a sunat imediat medicul care ii monitorizeaza sarcina pentru a-i cere sfatul. Theo Rose și Anghel Damian vor deveni parinți pentru prima data in doar cateva saptamani. Din pacate, artista se confrunta…

- Anghel Damian a fost pus la detectorul de miciuni și intrebat despre nunta cu Theo Rose. Regizorul serialului „Clanul” a raspuns sincer daca vrea sa se casatoreasca cu artista. Theo Rose și Anghel Damian formeaza un cuplu din vara anului trecut și peste doar cateva luni vor deveni parinți pentru prima…