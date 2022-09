The New York Times: Un Vladimir Putin încolțit este cu atât mai periculos Amenințatorul discurs al lu Vladimir V. Putin, televizat marți, a insemnat mai mult decat o tentativa de schimbare in cursul pagubosului sau razboi din Ucraina. Discursul a incercat sa transforme un razboi de agresiune impotriva unei țari vecine intr-unul de aparare a patriei amenințate – o tema care amintește de istoria „patriotica” a Rusiei, scrie The New York Times, citata de Rador. Putin, președintele Rusiei, nu a facut altceva decat sa schimbe ințelesul pe care razboiul il are asupra țarii sale, marind miza acestuia la nivel mondial. El a avertizat Occidentul in niște termeni cat se poate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

