Odata cu o mare putere tehnologica vine și o mare responsabilitate politica, noteaza The Economist . Ca șef al Tesla, cel mai valoros producator de mașini din lume, și al SpaceX, a doua cea mai valoroasa companie „unicorn” din lume, Elon Musk este o legenda in afaceri. Ca talentat specialist in tehnologie, cu aerul sau de suportabila dar nepotrivita adolescența, are mai mult decat un iz de benzi desenate. Cand se vorbește despre el ca inspirație pentru Tony Stark, din filmele „Iron Man” și „Avengers”, nu se intampla asta doar pentru ca și el este un egoist fabulos de bogat, adesea iritant, cu…