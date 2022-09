Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani din județul Mureș, posesor autorizat de detector de metale, a sprijinit polițiștii și arheologii in descoperirea și documentarea unui tezaur dacic cu 116 obiecte de patrimoniu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat din orasul Lupeni, care s-a ratacit pe munte si a fost cautat apoi de echipele de salvamontisti si voluntari, a fost gasit dupa opt zile, fara probleme majore de sanatate, el relatand ulterior ca a reusit sa supravietuiasca consumand fructe de padure si apa dintr-un parau din zona statiunii…

- Scafandrul și activistul de mediu Fabio Matacchiera a descoperit locul in care se crede ca s-a scufundat o nava romana in urma cu aproximativ 2.000 de ani și a descoperit incarcatura vasului. Sute de obiecte au fost gasite sub nisip și ascunse printre stanci in largul coastei orașului Taranto, in sudul…

- O soferita de 85 de ani, care s-a ratacit intr-o padure si a lesinat din cauza caniculei, a fost salvata, sambata, de catre echipele de cautare formate dupa ce autoturismul femeii a fost gasit pe DN 2, in zona padurii Sinesti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…