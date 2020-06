Text integral din Monitorul Oficial: Masurile de prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2 pe plajele turistice

Stiri pe aceeasi tema

- România Eficient prezint o serie de sfaturi practice pentru a preveni rspândirea la locul de munc a bolii cauzate de virusul SARSCoV2 pe baza recomandrilor Federaiei Asociaiilor Europene de Înclzire Ventilare i Aer condiionat (REHVA).inând cont de modul foarte probabil de transmi...

- Reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor organizeaza miercuri o conferinta de presa in care vor prezenta masurile specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV2 pe perioada starii de alerta in unitatile de alimentatie publica.

- Primarul din Vatra Dornei, Ilie Bonches, a transmis ca municipalitatea a luat toate masurile necesare in vederea prevenirii si limitarii raspandirii noului tip de coronavirus. Ilie Bonches a transmis o scrisoare catre Grupul „Impreuna pentru Vatra Dornei", in care a prezentat ...

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 284 a fost publicata ORDONANTA MILITARA numarul 7 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19Iata in continuare textul integral al actului normativAvand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 1999 privind regimul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 257 a fost publicata Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19 Iata, in continuare, textul integral al actului normativ, semnat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Ion Vela: Avand in vedere dispozitiile…

- Apel al președintelui Romaniei la solidaritate Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a facut luni, 23 martie, un nou apel catre români la unitate si solidaritate. Seful statului a avertizat ca urmeaza saptamâni critice, care vor pune la grea încercare…

- La sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc ședința Grupului tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei. In urma acestei ședințe, au fost propuse spre aprobarea CNSSU urmatoarele masuri: 1. Suspendarea temporara, pentru o perioada de…