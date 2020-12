Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care s-a imbolnavit de covid-19, s-a mutat de la Palatul Elysee la resedinta oficiala de la Lanterne, la Versailles, ”unde se izoleaza si continua sa munceasca”, a anuntat presedintia franceza, relateaza AFP, conform news.ro. Prima Doamna Brigitte Macron,…

- Premierul irlandez Micheal Martin a fost testat negativ la COVID-19 joi, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Dublin, transmite Reuters. Martin a fost testat ca masura de precautie dupa o intalnire avuta saptamana trecuta cu presedintele francez Emmanuel Macron, care joi…

- Liderul francez se va izola pentru șapte zile și va continua sa lucreze, a precizat joi Palatul Elysee.Emmanuel Macron a fost testat pozitiv pentru COVID, dupa ce a dezvoltat simptome specifice, a anunțat joi președinția franceza.Palatul Elysee a anunțat ca Macron iși va continua activitatea, dar se…

- "In contextul aparitiei unor simptome caracteristice virusului COVID 19, prim-ministrul Ion Chicu a efectuat testul corespunzator. Testul e pozitiv. Premierul va continua sa-si indeplineasca atributiile de serviciu de la distanta", a scris el. Ion Chicu a participat luni, 7 decembrie, la sedinta de…

- ​Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a fost testat pozitiv cu Covid-19, a anuntat, marti, într-un comunicat, federatia internationala.Infantino, în vârsta de 50 de ani, prezinta "simptome usoare".El a fost plasat în izolare pentru zece zile, potrivit News.ro.

- Președintele grupului de inițiativa a lui Igor Dodon, deputatul socialist Vlad Batrincea, a fost testat pozitiv la COVID-19. Informația a fost confirmata pentru deschide.md de catre Ludmila Muntean, purtatorul de cuvint al concurentului electoral, Igor Dodon. Totuși, ea nu a menționat cind parlamentarul…

- Premierul Ludovic Orban și-a suspendat toate activitațile publice și intalnirile și urmeaza sa se testeze pentru COVID-19 dupa ce a participat la o emisiune tv unde realizatorul a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Este vorba despre Silviu Manastire care a confirmat ca a fost pozitiv. Moderatorul…