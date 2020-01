Stiri pe aceeasi tema

- Tesla investește o suma record in fabrica din Germania. Numarul de angajați va ajunge la 8.000 de persoane Constructorul american de automobile electrice Tesla intentioneaza sa investeasca pana la patru miliarde de euro in prima sa uzina din Europa. Potrivit unor surse citate de DPA, fabrica urmează…

- Dupa ce a declarat ca vrea sa deschida reprezentanța in Romania, Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi pana in 2021 prima sa fabrica europeana la Berlin, precum si un centru de inginerie si design, transmit DPA si Reuters, potrivit…

- Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi prima sa fabrica europeana in Germania, la Berlin, pana in 2021, potrivit DPA. Tesla era in cautarea unei locatii in Germania pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory". Acolo vor fi…

