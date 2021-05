Stiri pe aceeasi tema

- Terra gazduieste circa 50 de miliarde de pasari, aproape de sase ori mai mult decat numarul oamenilor, potrivit unei estimari realizate de oameni de stiinta australieni si publicata in revista Proceedings of the US National Academy of Sciences, informeaza DPA. O echipa condusa de William Cornwell…

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Massachusetts Institute of Technology da peste cap tot ceea ce s-a propagat de la inceputul pandemiei in legatura cu distanțarea sociala. Cercetatorii spun ca in riscul de infectare cu Covid-19 nu exista nici o diferența daca stai la interior la doi metri sau…

- Groenlanda - "Pamantul verde" in limba daneza - nu detine vegetatie in prezent, cu exceptia numelui sau, dar un nou studiu arata ca uriasa insula arctica era privata in trecut de gheturi, in urma cu aproximativ 1 milion de ani, informeaza AFP. Aceasta concluzie a putut sa fie formulata gratie…

- Oamenii de stiinta au identificat un meteorit drept cel mai vechi de origine vulcanica, provenit dintr-o protoplaneta aparuta in primul milion de ani de la formarea sistemului nostru solar, informeaza News.ro. A avut nevoie de o lunga calatorie, de la cristalizarea sa acum 4 miliarde si 565…

- ​Dispariția omul de Neanderthal s-ar putea sa se fi petrecut mult mai repede decât se credea, arata o reanalizare a unor fosile descoperite într-o peștera din Belgia. Subiectul este unul controversat în rândul arheologilor și are implicații importante legate de cronologia omului…

- Persoanele care supraviețuiesc unei infecții cu COVID-19, cele cu simptome ușoare sau chiar asimptomatice ar putea sa le mulțumeasca stramoșilor lor neandertalieni, sugereaza un nou studiu, informeaza CNN . Cercetatorii germani au descoperit o mutație genetica care reduce riscul de infecție severa cu…