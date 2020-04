Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii. Solistul trupei 7 Klase, Catalin Caragea, a fost gasit mort intr-un apartament din sectorul Centru al Capitalei. Poliția a fost alertata in aceasta dimineața de catre o ruda a tanarului. Aceasta a venit sa-l vada, pe motiv ca nu raspundea la telefon.

- Hoții care i-au spart casa omului de afaceri Joshua Castellano s-au macelarit intre ei și a fost nevoie de intervenția urgenta a trupelor de mascați. Anchetatorii banuiesc ca in spatele bataliei se ascunde, de fapt, modul in care au fost imparțiți banii furați din casa milionarului de origine italiana.

- Documente ale instantei date publicitatii dupa ce Harvey Weinstein a fost gasit vinovat de jurati arata ca ca producatorul ar fi spus ca „Jennifer Aniston ar trebui ucisa”, anunța MEDIAFAX.Izbucnirea mogulului de la Hollywood a avut loc atunci cand un jurnalist i-a cerut sa comenteze zvonurile…

- Andrei Gramada, un tanar in varsta de 29 de ani, din Stroiești, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare, chiar daca este fugit din țara și nu a putut participa la procesul in care a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Barbatul a primit condamnarea ...

- Aflat in detentie, dupa ce a fost condamnat la noua ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri de la Constanța și Mamaia, Radu Mazare și-a regasit, in spatele gratiilor, marea lui dragoste.

- Detalii nescunoscute și exclusive despre viața și muzica regretatului artist Ștefan Petrache. Ce il macina pe maestru pina in ultimile zile de viața și ce mesaj are Ion Surucenau pentru inamicul lui Ștefan Petrache, aflati in emisiunea Vorbeste Moldova de la PRIME.