Termocentralele pe cărbune asigură peste 20% din necesarul de energie Termocentralele pe baza de carbune asigura la aceasta ora peste 20% din necesarul de energie electrica. Complexul Energetic Oltenia (CEO) furnizeaza cea mai mare cantitate de energie pe baza de carbune din piața. Toți specialiștii in energie susțin ca termocentralele CEO vor duce din nou greul in aceasta iarna, cand nicio alta resursa nu va reuși sa acopere necesarul. In ultimii ani, consumatorii din țara au devenit dependenți de curentul electric din import. In momentul de fața, nivelul importurilor variaza intre 1.700 și 2.000 de megawați. In continuare, termocentralele pe carbune sunt pe podiumul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

