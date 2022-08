Stiri pe aceeasi tema

- Centrala termoelectrica Mintia a fost cumparata cu 91 milioane de euro de Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Group Holding, in cadrul unei licitatiei publice.Anunțul a fost facut vineri, 26 august, de administratorul judiciar al societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A.”Expert…

- Centrala Termoelectrica Mintia a fost vanduta cu 91 de milioane de euro Foto Ilie Pintea Centrala Termoelectrica Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, a fost cumparata cu 91 de milioane de euro de firma Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Group Holding, o companie din…

- Centrala termolectrica Mintia Deva, deținuta de Complexul Energetic Hunedoara, a fost achiziționata cu 91 milioane de euro de catre Mass Global Energy Rom, parte a grupului irakian Mass Group Holding, in cadrul unei licitații publice organizata de vcatre administratorul judiciar al CEH. „Expert Insolventa…

- Licitatia a avut loc vineri, iar tranzactia, in valoare de 91.236.832, EURO, exclusiv TVA, este considerata una dintre cele mai importante pentru sectorul energetic romanesc si totodata una dintre cele mai mari tranzactii din insolventa din ultimii ani din Romania. ”Avand in vedere specificul activului,…

- Termocentrala de la Mintia a fost vanduta, anunța administratorul judiciar al Complexului Energetic Hunedoara. Expert Insolvența SRL, in calitate de administrator judiciar al societații Complexul Energetic Hunedoara SA, anunța vanzarea prin licitație publica a Termocentralei Mintia deținuta…

- Grupul bancar italian UniCredit SpA a raportat miercuri un profit net trimestrial dublu fata de estimarile analistilor, ceea ce a determinat grupul prezent si pe piata din Romania sa isi imbunatateasca estimarile pentru intregul an 2022, in conditiile in care se asteapta la noi castiguri de pe urma…

- Hidroelectrica a semnat astazi, contractul pentru ”modernizarea instalațiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice și instalație de acționare hidraulica aferenta Barajului deversor Gogoșu”. Procedura de achiziție publica (licitație deschisa) a fost adjudecata de asocierea dintre DSD NOELL…

- Generalul Daniel Petrescu a transmis ca grupul de lupta NATO din Romania va fi pregatit pana la finalul anului. Șeful Statului Major al Apararii a precizat ca, in contextul situației din Est, NATO trebuie sa se adapteze, iar numarul de militari și echipamente din Romania va crește in viitor. Șeful Statului…