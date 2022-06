Terminalul TCE pentru traseul ­troleibuzului 44 a intrat în era civilizaţiei! Considerat de catre calatori, mult timp, un ”punct negru” in circuitul zonelor de staționare a mijloacelor de transport in comun din Ploiești, Terminalul TCE pentru traseul troleibuzului 44 a reușit, la sfarșitul lunii mai a.c., sa intre in…era civilizației! Confirmarea a venit de la SGU Ploiești care a anunțat ca, in scopul de a imprima un aspect placut domeniului public al municipiului, societatea a intervenit pentru refacerea zonei aferente terminalului menționat, dupa desființarea unor construcții aflate in stare avansata de deteriorare. Astfel, zona a fost reamenajata prin montarea de pavele,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

