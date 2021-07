Teren din retrocedari: Parcarea de langa Gara Constanta, motivul pentru care municipalitatea cere peste 20.000 de euro de la Paraschiva Barbu

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 21 aprilie 2021, Georgica Giurgiucanu a fost somat de municipalitate sa desfiinteze parcarea de langa Plaja Modern, din Constanta. Primarul Municipiului Constanta a atacat in recurs hotararea Tribunalului Constanta prin care a fost admisa cererea lui Giurgiucanu si s a dispus suspendarea executarii…

- Este vorba despre dosarul civil cu numarul 4824 118 2018 , in care parti sunt Municipiul Constanta prin Primar, in calitate de reclamant, si, respectiv, FTV RO SRL, in calitate de parat. Prin Hotararea nr. 631 2020, Tribunalul Constanta, in completul prezidat de magistratul Adriana Ioana Sincu Badea,…

- Este vorba despre dosarul 32366 3 2020, in care UAT Municipiul Constanta a chemat in judecata Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Initial, cazul s a aflat in atentia Tribunalului Bucuresti, insa judecatorii din Capitala au declinat dosarul, apreciind ca, de fapt, competenta…

- Hotararea nr. 550 2021 a fost pronuntata in dosarul 7544 118 2019, de Sectia a II a Civila a Tribunalului Constanta, in completul prezidat de magistratul Aniela Adriana Staicu. Municipiul Constanta prin Primar a ost obligat prin aceasta decizie la plata sumei totale de 5.690.611 lei catre societatea…

- bull; Este vorba despre dosarul civil 2510 118 2021, in care UAT Municipiul Constanta este reclamantul, iar parati sunt Constantin Ioan Dumitru Cocaneanu, Paraschiva Barbu si companiile Nisipuri SRL si, respectiv, APV Media Turism SA.bull; Cazul va fi analizat de judecatorii completului Fond civil 5…

- Andrei Muntmark a solicitat despagubiri de la Municipiul Constanta prin Primar si, respectiv, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, pentru vechiul Hotel Bulevard, din fosta Piata Basarabi a orasului. Cazul in instanta a primit indicativul 3197 118 2021 si a fost inchis definitiv,…

- Un jandarm implicat in cazul barbatului care a decedat in timp ce era evacuat in forta de pe o terasa din Pitesti a fost retinut miercuri, pentru 24 de ore, de procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti. Procurorii militari din Capitala au anuntat ca au preluat…

- Pe data de 12 aprilie 2021, pe rolul Sectiei civile a Judecatoriei Constanta, a fost inregistrat dosarul civil cu numarul 9804 212 2021. In cauza, Arhiepiscopia Tomisului este reclamanta, iar Municipiul Constanta prin Primar este paratul. "Este vorba despre o procedura juridica de obtinere a unor avize…