Terciurile – simplu și folositor Hrisca: este bogata in fier si calciu, vitaminele grupei B, contine o multime de proteine digestibile (deaceea in China este considerata un substitut echivalent pentru carne). Este utila pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, ajuta la hipertensiunea arteriala, bolile ficatului, edeme. Normalizeaza digestia si activitatea intestinelor. Calorii: 329 kcal/100 gr. Porumb: contribuie la insanatoși Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Landul german Brandenburg va ridica un gard permanent de-a lungul granitei cu Polonia pentru o impiedica raspandirea pestei porcine africane, a anuntat marti un oficial german, potrivit agentiei DPA, informeaza AGERPRES . Obiectivul este de a limita deplasarile porcilor mistreti, principalii vectori…

- Planeta a pierdut, in ultimele doua decenii, aproape 100 de milioane de hectare de paduri, arata un studiu publicat recent de Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), anunta agerpres, citand AFP. Este vorba de un declin constant, desi intr-un ritm mai lent decat inainte…

- Bombardierele care apar in video sunt capabile sa poarte incarcatura nucleara. Acesta a fost publicat in condițiile in care tensiunile Beijing – Washington au crescut puternic in ultimele saptamani. In aceste zile, China desfașoara exerciții militare in apropiere de Taiwan, unde se afla in vizita…

- Tik Tok și WeChat nu vor mai putea fi descarcate, de maine, in Statele Unite. Din 20 septembrie, niciuna dintre aceste aplicații „made in China” nu vor mai putea fi descarcate de utilizatorii americani, a anunțat administrația Donald Trump. Guvernul Statelor Unite a interzis rețeaua pentru ca o acuza…

- In timp ce instituțiile, guvernele, aleșii, companiile și federațiile sportive trebuie sa se adapteze la noile constrangeri impuse de pandemia de coronavirus, experții spun ca adesea aceștia folosesc criza sanatații ca scuza pentru a restricționa accesul jurnaliștilor la informații, relateaza Agenția…

- Turcia a inceput miercuri testarea unui vaccin dezvoltat de China impotriva virusului SARS-CoV-2, in cadrul unui studiu la care participa aproximativ 1.200 de persoane, dintre care cei mai multi vor fi, in prima faza, lucratori din domeniul sanatatii, relateaza EFE.Autoritatile au administrat…

- Vaccinurile impotriva COVID-19 dezvoltate in China ar putea fi gata de utilizare pentru publicul larg din noiembrie, a declarat un oficial al Centrului chinez pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), scrie Agerpres, citand Reuters.

- Inchiderea acestor piete, care sunt responsabile pentru un sfert din exporturile Germaniei de carne de porc, constituie un "motiv de profunda ingrijorare" pentru fermierii germani, a subliniat luni sindicatul agricol DBV. Citeste si: Aplicatie de urmarire anti-Covid, operabila in sase state…