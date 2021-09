Stiri pe aceeasi tema

- Serghii Sefir, principalul consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost vizat miercuri de o tentativa de asasinat. Persoane necunoscute au deschis focul asupra masinii care il transporta, au comunicat autoritatile si politia ucrainene, citate de AFP, Unian si Reuters. „Masina a fost…

- Mașina principalului consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost ținta unui atac cu focuri de arma, miercuri, relateaza Reuters. Oficialii ucraineni spun ca a fost vorba de o tentativa de asasinat.

- Serghii Sefir, principalul consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a fost vizat miercuri de o tentativa de asasinat, persoane necunoscute deschizand focul asupra masinii care il transporta, au comunicat autoritatile si politia ucrainene, citate de AFP, Unian si Reuters.

- Mașina principalului consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost ținta unui atac cu focuri de arma, miercuri, relateaza Reuters. Oficialii ucraineni spun ca a fost vorba de o tentativa de asasinat.

- Din primele informații, s-au tras mai multe focuri de arma aupra mașinii care il transporta pe asistentul principal al președintelui Zelenskyy, intr-o posibila tentativa de asasinat, relateaza Deutsche Welle . Șoferul autoturismului a fost grav ranit in urma atacului, a declarat ministrul de Interne…

- Focuri de arma la Kiev asupra automobilului consilierului președintelui Ucrainei, Serghei Șefir. Potrivit informațiilor, șoferul a fost ranit, iar poliția a demarat de urgența operațiunea „Sirena”, scrie presa locala.

- Belarusian activist living in exile in Ukraine was found hanged in a park near his home in Kyiv early on Tuesday, and Ukrainian police said they had launched a murder case, according to Reuters. Vitaly Shishov, who led a Kyiv-based organisation that helps Belarusians fleeing persecution, had been reported…

- ​Seful unei organizatii nonprofit din Kiev care îi ajuta pe belarusi sa scape de persecutii a fost dat disparut dupa ce nu a revenit de la alergarea de dimineata, a declarat luni un purtator de cuvânt al politiei ucrainene, transmite Reuters. Vitali Sisov, seful organizatiei Belarusian…