- O tentativa de asasinare a vicepreședintelui Argentinei, a eșuat joi seara, dupa ce un barbat a indreptat un pistol spre capul ei și a incercat sa apese pe tragaci. Individul indreptase o arma spre fostul președintele argentinian Cristina Fernandez de Kirchner in timp ce se intorcea in apartamentul…

- Dani Mocanu este din nou in atenția oamenilor legii. Acesta a fost reținut de Poliție pe aeroportul din Otopeni. Acuzațiile pe care le primește artistul acum sunt extrem de dure. Celebrul manelist a ajuns in custodia autoritaților dupa ce a ajuns in Romania. Pe numele sau a fost deschis un dosar pentru…

- Un dispozitiv exploziv improvizat a fost gasit pe drumul mașinii șefului administrației interimare a regiunii Herson, Vladimir Saldo, acuza administrația locala pe canalul de Telegram. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…