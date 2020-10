Tensiunile turco-elene: Ankara trimite nava de explorare Oruc Reis în Mediterana de Est Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi în Mediterana de Est "din 12 pâna în 20 octombrie" în zona în care s-a aflat în lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare în relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP, preluata de Agerpres.

Oruc Reis va desfasura activitati în zona, inclusiv la sud de insula greaca Kastellorizo, conform mesajului transmis de sistemul de avertizare maritima NAVTEX.

Atena si Ankara au cunoscut o luna de mari tensiuni dupa desfasurarea de catre Turcia,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

