- Serviciul de securitate rus FSB l-a arestat pe diplomatul ucrainean Oleksandr Sosoniuk în Sankt Petersburg, a anunțat FSB, citat de Interfax și Reuters. Potrivit FSB, Sosoniuk a încercat sa obțina informații clasificate din bazele de date al forțelor de ordine și de securitate ruse.Diplomatul…

- Ucraina are în vedere sa se doteze cu arme nucleare, în cazul în care nu devine membra a NATO, a afirmat joi ambasadorul ucrainean în Germania, transmite DPA. "Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a face Europa mai puternica, fie…

- Misiunea de monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a constatat un numar record de incalcari ale armistitiului in estul Ucrainei, scena unui conflict cu separatistii prorusi, si a denuntat obstructionarile tot mai numeroase in calea activitatii observatorilor,…

- Rusia a desfasurat intre 15.000 si 25.000 de militari in peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri insarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, in cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE),…

