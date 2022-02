Stiri pe aceeasi tema

- Transmiterea ședințelor Camerei Deputaților va fi permisa doar cu acordul scris, iar violența fizica și verbala de orice fel la adresa parlamentarilor vor fi sancționate. Acestea sunt principalele modificari propuse pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaților de coaliția PNL-PSD-UDMR, dupa…

- Plangere penala impotriva lui George Simion, dupa scandalul din Parlament. Virgil Popescu cere filmarea cu momentul agresiunii Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a facut o adresa catre Biroul Permanent al Camerei Deputaților pentru a i se pune la dispoziție filmarea in care este agresat de catre George…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca o sa depuna plangere penala dupa incidentul din Parlament, cand a fost bruscat de liderul AUR, George Simion. Intrebat la postul B1TV de ce nu a reacționat violent in acel moment, Virgil Popescu susține ca firea sa e una pașnica. „Nu a fost nimic…

- In timp ce George Simion s-a afisat cu Calin Georgescu si a anuntat ca acesta a acceptat sa fie presedinte de onoare al AUR, Sorin Lavric sustine ca sansele ca Georgescu sa fie votat sunt slabe, in urma declaratiilor sale controversate. Recent, in spatiul public au aparut informatii privind existenta…

- AUR pare ca incepe sa orbecaie in politica romaneasca. Intrarea fulminanta in Parlament pe fondul absenteismului masiv și profitarea la maxim de scandalurile politice interne, crizele interne și internaționale, au dus partidul intre primele 3 forțe politice din Romania... cel puțin conform sondajelor.…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), condusa de George Simion și Claudiu Tirziu, a incredințat coordonarea campaniei prezidențialele din 2024 lui Adrian Thiess. In penultima zi a lui 2021, Adrian Ragnar Thiess, cunoscut in Romania mai mult sub titulatura de impresar sportiv și intermediar de mici…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), condusa de George Simion și Claudiu Tirziu, a incredințat coordonarea campaniei prezidențialele din 2024 lui Adrian Thiess. In penultima zi a lui 2021, Adrian Ragnar Thiess, cunoscut in Romania mai mult sub titulatura de impresar sportiv și intermediar de mici…

- Florin Citu a declarat, intrebat despre nemultumirile unor organizatii liberale referitoare la negocierile privind functiile de prefecti, ca sunt niste „exercitii foarte frumoase imagine”, iar „PNL are o democratie interna si o arata”. Liderul liberalilor a adaugat ca partidul e interesat ca filialele…