Tensiuni fără precedent la graniţele Moldovei. Trupele ruse au forţat Nistrul! OSCE va putea afla, astfel, in timp real despre actiuni neautorizate, dupa recentele aplicatii ale grupului operativ de trupe ruse in Transnistria (GOTR), care au inclus si exercitii de fortare a raului Nistru, si la care a participat si asa-numita armata a Tiraspolului. "Am vazut aplicatii militare neautorizate in regiunea transnistreana, cu implicarea de tehnica militara fara insemne. Chiar daca nu aveau semne de identificare, nimeni nu are dubii ca erau echipamente militare rusesti si aceasta nu este pentru prima data. Desigur ca ne pune in garda acest lucru si nu numai pe noi. De… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Chisinaul isi exprima ingrijorarea in legatura cu exercițiile militare ale trupelor rusesti din stanga Nistrului care au avut loc recent in nemijlocita apropiere a granitei cu Ucraina. Subiectul a fost abordat astazi de premierul Pavel Filip in timpul sedintei de Guvern.

- Delegatia Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control (CUC) semnaleaza un nou caz de aflare ilegala in Zona de Securitate a militarilor din Grupul operativ al trupelor ruse (GOTR), transmite IPN cu referire la un comunicat al Delegatiei.

- Delegația Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control (CUC) semnaleaza un nou caz de aflare ilegala in Zona de Securitate a militarilor din Grupul operativ al trupelor ruse (GOTR), transmite IPN cu referire la un comunicat al Delegației.

- MAE a anuntat, miercuri, ca un al doilea roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii podului rutier in apropiere de Genova. „In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii…

- Delegatia Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control (CUC) a anuntat marti, 14 august, ca isi exprima ingrijorarea si nedumerirea in legatura cu desfasurarea neautorizata a unor exercitii militare cu fortarea raului Nistru, care ar putea genera noi tensiuni in Zona de Securitate.

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei cerut ambasadorului Ucrainei in Romania, Oleksandr Bankov, informatii despre perchezitiile facute Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernauti si a solicitat autoritatilor de la Kiev evitarea oricaror actiuni de intimidare la adresa minoritatii romane din Ucraina,…

- Ministerul Afacerilor Externe a cerut ambasadorului Ucrainei in Romania, Oleksandr Bankov, informatii despre perchezitiile facute Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernauti si a solicitat autoritatilor de la Kiev evitarea oricaror actiuni de intimidare la adresa minoritatii romane din Ucraina.

- Sapte persoane si-au pierdut viata dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania s-a ciocnit violent cu un camion, pe un drum national din Ungaria. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat marti seara ca a activat celula de criza si a facut demersuri in regim de urgenta pe langa autoritatile locale…