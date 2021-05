Tenismena Irina Fetecău a fost învinsă în finala turneului ITF de la Naples Jucatoarea romana de tenis Irina Fetecau a fost invinsa de unguroaica Panna Udvardy cu 6-0, 6-3, duminica, in finala turneului ITF de la Naples (Florida), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Fetecau (25 ani, 307 WTA) a cedat dupa o ora si 23 de minute, in care a avut procentaj foarte scazute la ambele servicii, 48% la primul, 13% la al doilea si doar o minge de break fructificata din sapte oportunitati, scrie Agerpres.ro. Udvardy, o jucatoare de 22 de ani, aflata pe locul 325 in lume, a incheiat cu procentaje de 62% la punctele cu primul serviciu si 77% la al doilea, … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

