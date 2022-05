Probleme mari pentru Gabriela Ruse. Tenismena din Romania a suferit complicatii in urma infectarii cu Covid. "Pauza a venit intr-un moment in care eram in urcare. Mi-a daramat castelul, as putea sa spun. Problemele cu inima s-au rezolvat, au fost cauzate de COVID. Din pacate, nu ma asteptam la asta, pentru ca am avut o forma usoara. Nu am avut simptome grave, dar, dupa Indian Wells, am inceput sa ma simt din ce in ce mai rau. La controalele de rutina de la Indian Wells m-au intrebat daca am parinti sau rude cu probleme la inima, iar de acolo a plecat toata situatia. Mai am multe de recuperat.…