- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (33 ani, 31 WTA) a debutat cu o victorie categorica, scor 6-0, 6-2, cu rusoaica Ekaterina Alexandrova (28 ani, 21 WTA), in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.788.468…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (32 ani, 39 WTA) a ratat calificarea in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.788.468 de dolari. In runda de deschidere, romanca a fost invinsa de cehoaica Marie…

- Novak Djokovic nu a putut participa in ultimii ani la turneele din SUA (a refuzat sa se vaccineze impotriva Covid-19), dar sarbul este prezent acum la Mastersul de la Cincinnati și fanii americani s-au inghesuit pentru a-l vedea.

- Debut excelent pentru Jaqueline Cristian la turneul de la Praga. Romanca a trecut in 3 seturi, 6-4, 4-6, 6-4, luni, de principala favorita, Marie Bouzkova, in prima runda a turneului WTA 250 de la Praga, dotat cu premii totale de 259.303 dolari.

- Jaqueline Cristian, 25 de ani, #122 WTA, s-a impus in primul tur al turneului WTA 250 de la Praga in fața deținatoarei titlullui, favorita principala Marie Bouzkova, 25 de ani, #39 WTA, 6-4, 4-6, 6-4 Intr-o partida cu multe break-uri și fluctuații de scor, Jaqueline Cristian a reușit una dintre cele…

- Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula (4 WTA, favorita nr. 4) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a invins-o duminica, in doua seturi, 6-1, 6-3, pe ucraineanca Lesia Turenko (60 WTA), potrivit Agerpres.Pegula s-a impus dupa o ora si un sfert…

- Ramasa singura reprezentanta a Romaniei pe tabloul principal de simplu de la Roland Garros, jucatoarea Irina Begu este la un pas de prezența in optimile de finala la turneul din capitala Franței. Cu o victorie in meciul de vineri contra cehoaicei Karolina Muchova, Begu și-ar egala cea mai buna performanța…