- L-a rapus pe Novak Djokovic în sferturi, iar de Daniel Evans a trecut în doua seturi, obținând astfel calificarea în finala turneului ATP de la Viena, de categorie 500. Lorenzo Sonego se afla la cel mai bun moment al carierei, iar pentru câștigarea trofeului se va duela…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a suferit una dintre cele mai grele infrangeri din cariera sa, fiind invins in doua seturi, 6-2, 6-1, de italianul Lorenzo Sonego, aflat pe locul 42 in ierarhia mondiala, vineri, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Viena, dotat cu premii…

- ​​Australianul Alex De Minaur și francezul Ugo Humbert se vor confrunta în finala turneului ATP de la Anvers, dupa ce au trecut în penultimul act de Grigor Dimitrov, respectiv Daniel Evans.De Minaur (29 ATP și al optulea favorit) l-a învins pe Dimitrov (20 ATP și cap de serie…

- Tenismenul sarb Novak Djokovic a acces in sferturile de finala ale turneului de Mare Șlem, Roland Garros. Liderul mondial l-a invins cu 6-4, 6-3, 6-3 pe rusul Karen Haceanov. In primul set, principalul favorit al competiției franceze a returnat o minge in fața unui arbitru de linie.

- Tenismanul argentinian Diego Schwartzman s-a calificat duminica in finala turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 3,465 milioane euro, in care il va infrunta pe numarul unu mondial, sarbul Novak Djokovic. Dupa ce l-a eliminat in sferturi pe spaniolul…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat pentru a zecea oara in cariera sa in finala turneului Masters 1.000 ATP de la Roma, invingandu-l in doua seturi, 7-5, 6-3, pe norvegianul Casper Ruud, duminica, in penultimul act al competitiei. Djokovic (33 ani) a avut nevoie de 2 ore si 11 minute pentru…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 3 mondial, si germanul Alexander Zverev (7 ATP) vor juca finala turneului US Open, in urma victoriilor obtinute vineri la arenele Flushing Meadows din New York. Thiem s-a impus in penultimul act in fata rusului Daniil Medvedev (5 ATP), finalist…

- Finala turneului de tenis WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 163.103 euro, se va disputa duminica intre estonianca Anett Kontaveit, favorita 4, si frantuzoaica Fiona Ferro.In semifinalele de sambata, Kontaveit a eliminat-o pe croata Petra Martic, favorita 1, cu 6-2, 6-4, in timp…