- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de chinezoaica Yue Yuan, cu 6-3, 7-6 (6), joi, la New York, intr-un meci din runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Camelia Begu (32 ani, 42 WTA) s-a calificat in turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe celebra arena de la Flushing Meadows. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 3-6, 6-2,…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (24 ani, 101 WTA) s-a calificat in turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, in runda inaugurala, in trei seturi, scor 3-6, 6-2, 6-4, pe australianca de origine rusa Daria Saville (28 ani, 58 WTA). Partida a…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 43 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, fiind invinsa, in trei seturi, scor 6-3, 1-6, 1-6, de letona Jelena Ostapenko (25 ani, 17 WTA, cap de serie nr. 12), dupa o partida disputata vineri, 1 iulie,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 43 WTA) s-a calificat in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-4, pe italianca Elisabetta Cocciaretto (21 ani, 119 WTA), dupa o partida care a durat o ora si 19 minute. Gratie acestui…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 122 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in runda inaugurala, in doua seturi, scor 6-2, 6-4, pe Chloe Paquet (Franta; 27 ani, 106 WTA). Gratie acestui succes, romanca si-a asigurat 78.000…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (34 ani, 127 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, marti, 28 iunie, in doua seturi, scor 6-4, 6-2, pe Nastasja Schunk (Germania; 18 ani, 154 WTA), dupa o partida care a durat o ora si 16 minute.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 43 WTA) s-a calificat in turul secund la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe iarba de la All England Club. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-1, pe georgiana…