Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (54 WTA) s-a calificat in turul al treilea la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. In runda secunda, Sorana Cirstea a invins-o, miercuri, 2 iunie, in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-4, pe italianca Martina Trevisan (97 WTA), dupa o partida…

- Perechea alcatuita din romanca Andreea Mitu si kazaha Iulia Putinteva s-a calificat, miercuri, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut de cuplul Alicja Rosolska (Polonia)/CoCo Vandeweghe (SUA),…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, marti, la Paris, dupa ce s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) in fata cuplului Ariel Behar (Uruguay)/Gonzalo Escobar (Ecuador). Favoritii…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 54 WTA ) s-a calificat in runda secunda la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, in runda inaugurala, scor 7-6 (5), 6-2, pe britanica Johanna Konta (30 ani, 20 WTA), cap de serie nr. 19.Gratie acestui succes, Sorana…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (30 ani, 74 WTA) a ratat calificarea in turul secund la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. In runda inaugurala, Irina Begu a fost invinsa, in doua seturi, scor 6-7 (6), 2-6, de americanca Serena Williams (39 ani, 8 WTA, cap de serie nr. 7),…

- Veste extraordinara pentru Ana Bogdan, dar și pentru Romania. Naomi Osaka a anunțat in urma cu scurt timp, pe un site de socializare, ca se retrage de la Roland Garros. Decizia vine ca urmare a presiunii la care a fost supusa nipona din cauza hotararii sale de a boicota conferințele de presa de la Grand…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu, Jaqueline Cristian, Gabriela Talaba si Alexandra Dulgheru au acces in runda a doua a calificarilor pentru turneul de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului. In turul intai, Monica Niculescu (33 ani, 175 WTA) a invins-o pe belgianca Yveline…

- Irina Begu se afla la o singura victorie distanța de calificarea pe tabloul principal de la Dubai, sportiva noastra trecând în turul întâi de Bethanie Mattek-Sands (299 WTA).Locul 72 în lume, Irina a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de luptatoarea Bethanie,…