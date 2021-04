Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna, Ministrul Mediului, a spus declarat ca se așteapta ca peste 60.000 de cetațeni sa acceseze programele guvernamentale „Rabla Clasic” și „Rabla Plus”, dupa ce aceastea s-au deschis, luni, pentru persoane fizice și persoane juridice. Ministrul mai spune ca exista un interes deosebit pentru…

Totul pare sa revina la normal in sportul din Romania, dupa ce astazi Ministerul Tineretului și Sportului a emis un comunicat prin care se anunța ca metoda de testare pentru virusul SARS-Cov-2...

- Despre iNES GROUP NES GROUP este unul dintre cei mai mari operatori independenți de telecomunicații din București, care ofera servicii B2B și B2C. Pentru segmentul business, iNES GROUP ofera servicii precum acces dedicat prin fibra optica, servicii IT&C, telefonie fixa, servicii specifice de Data Center…

- Florin Cițu a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa ca nu este momentul sa ne relaxam și sa respectam masurile impuse pentru a stopa pandemia. De asemenea, premierul a mai spus sa avem rabdare și lunile urmatoare pentru ca situația se va schimba.„Trebuie sa avem rabdare in martie și aprilie.…

- Premierul Florin Cițu a explicat, la finalul ședinței de Guvern de miercuri, felul in care au fost decise noile reguli in Romania. Cițu susține ca toate aceste restricții sunt necesare și comparativ cu toate celelalte țari din UE, țara noastra are cele mai relaxare masuri privind reducerea riscului…

- Romania a fost invinsa de Norvegia, scor 24-29, in al doilea meci al turneului Preolimpic de la Podgorica. „Tricolorele” se califica la Jocurile Olimpice cu o victorie la 5 goluri in meciul decisiv cu Muntenegru. ...

- Cunoscutul scriitor și publicist Nicolae Dabija, colaborator al cotidianul.ro, a murit azi-noapte, bolnav de COVID-19, la varsta de 72 de ani, anunța cotidianul.md. Dabija, cunoscut și ca om politic, și membru de onoare al Academiei Romane, era internat la Spitalul de Urgența, fiind intr-o stare grava.…

- Ordinul 24/2021 privind stabilirea tipurilor de exploatatii de suine vine sa ii protejeze pe cei care cresc porci pentru consum familial in gospodariile proprii, cat si pe cei care au ferme comerciale, si respecta normele legale, a declarat sambata pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Adrian Oros.…