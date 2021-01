Temperaturile se încadrează în limitele normale Duminica, o noua zi in care soarele va rasari de sub nori la ora 08:06. Peste noapte va ingheța și se va forma poleiul, iar vantul va sufla cu unele intensificari. Dimineața, in zonele inalte va fi ceața. La noapte și duminica spre luni, pe creste va ninge consistent și vantul va viscoli zapada. Soarele apune la ora 17:05. Valorile termice se vor incadra intre -2 și 3 grade, mai scazute in timpul nopții. Luni, se anunța precipitații sub forma de ninsoare ușoara. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

