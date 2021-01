Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii ANM au emis o informarea pentru gen și temperaturi extrem de scazuta, valabila pentur toata țara. Potrivit Informarii, gerul urmeaza sa țina in Romania pana in ziua de miercuri, 20 ianuarie. „In intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopților și al dimineților…

- Romania va fi lovita de vortexul polar. Cat de mult scad temperaturile. Vortexul polar care a adus deja temperaturi extrem de scazute in Europa, ajunge in weekend și in țara noastra. Directorul ANM, Elena Mateescu a explicat, joi, la Antena 3, la ce sa ne așteptam din punct de vedere al temperaturilor.…

- Vine gerul ala adevarat peste noi. O sa avem temperaturi și de -20 de grade! Așa ca mai bine va scoateți toate hainele groase din dulap, c-o s-aveți nevoie de ele in zilele urmatoare. Practic, e primul ger din iarna asta, care ”imbrațișeaza” toata Romania. In afara de litoral, unde nu prea o sa fie...…

- Meteorologii ANM au emis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. In Transilvania sunt așteptate ninsori și episoade de ger, cu temperaturi pana la minus 18 grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie

- Valul de frig care a pus stapanire pe mai multe țari din Europa va lovi și țara noastra. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de sambata noapte, de la ora 23:00, incep ninsorile și vor urma trei zile de viscol și polei. Elena Mateescu, directorul general al ANM a avertizat, la Digi…

- Temperatura minima absoluta din ianuarie este si temperatura minima absoluta din Romania, aceasta fiind -38,5 ºC, inregistrata la Bod (jud. Brasov), in 25 ianuarie 1942. In aceeasi data s-au mai inregistrat minime absolute ale lunii ianuarie, astfel: -34,8 ºC, la Alexandria, -32,8 ºC la Tg. Mures. La…

- In Australia oamenii au luat cu asalt plajele din Sydney și Melbourne, unde acum se atesta temperaturi ridicate de peste 40 de grade Celsius. Oamenii se bucura din plin de primele zile de vara. Toata atmosfera a fost redata in galeria foto Sputnik. Fii la curent cu toate știrile din…

- "Nu am avut niciodata o valoare de 22,4 grade intr-o luna noiembrie. Este un record absolut pentru noiembrie", a comentat marti meteorologul Mariane Peltier pentru AFP. Anterior, cea mai fierbinte luna noiembrie a fost in 1948, cu o temperatura maxima de 21,7 grade Celsius, a precizat specialista.…