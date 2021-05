Stiri pe aceeasi tema

- Detectata pana in prezent in cel putin 44 de tari, varianta indiana a coronavirusul SARS-CoV-2, responsabila cel putin partial pentru explozia epidemica din India, provoaca ingrijorare de mai multe saptamani, dar efectele sale asupra transmiterii virusului si gravitatii bolii provocate de acesta…

- Varianta indiana a coronavirusului, B.1.617, a fost detectata in 44 de țari, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta varianta a fost descrisa de OMS drept „ingrijoratoare”. In continuare, in India, țara devastata de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor zilnice de COVID-19 este in creștere,…

- Un prim caz al variantei indiene de Covid-19, responsabila pentru un focar epidemic în India, a fost depistata în Elveția, au anunțat sâmbata autoritațile sanitare din aceasta țara, potrivit AFP.„Primul caz al variantei indiene a Covid-19 a fost depistat în Elveția”,…

- In plina pandemie, care a devastat lumea intreaga, apare o noua alerta: tulpina indiana a coronavirusului a ajuns in Marea Britanie! Mai mult, Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca aceasta s-ar putea raspandi mult mai rapid și ar putea fi mult mai periculoasa.