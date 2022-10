TEMA ZILEI: Despre trafic și examinatori Propunere legislativa in Romania. Orice șofer cu permis de cel puțin 3 ani ar putea fi examinator. Instructorul ar putea fi in mașina cu elevul sau la examen. Un proiect de lege pentru reorganizarea procedurii de obținere a permisului de conducere a fost depus miercuri in Parlament de catre UDMR. Principala modificare: pe langa polițiști, sa poata fi examinator la proba de traseu orice persoana care are permis de conducere de cel puțin 3 ani și care obține o autorizație de examinator auto. O alta modificare ar fi posibilitatea instructorului auto de a fi in mașina in momentul in care candidatul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

