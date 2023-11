Stiri pe aceeasi tema

- Grupul PPC din Grecia a anuntat miercuri finalizarea tranzactiei prin care a achizitionat participatiile detinute de catre Grupul Enel in Romania. In conformitate cu contractul de vanzare, semnat in data de 9 martie 2023, PPC a platit aproximativ 1,240 miliarde de euro, echivalentul unei valori a companiilor…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia participa la Festivalul Național de Teatru cu spectacolul ”Muzicanții din Bremen” Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia a fost selecționat la unul din cele mai importante festivaluri din țara – Festivalul Național de Teatru, care ajunge anul acesta…

- Ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție au desfașurat activitați specifice intr-o cauza penala in care procurorii de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus luarea masurii controlului judiciar fața de trei inculpați: – un funcționar…

- Ciolacu: 'Cel mai devreme o sa avem cota unica in 2025'Cel mai devreme o sa avem cota unica in 2025, transmite șeful executivului de la București. Marcel Ciolacu susține ca mai intai trebuie facuta reforma fiscala.„Nu m-am intalnit inca cu FMI. A ramas numai narativul politic cu cota unica. Nu mai…

- "Universitatea din Bucuresti se mentine si anul acesta printre cele mai importante universitati europene. Astfel, pentru indicatorul care vizeaza rezultatele angajabilitatii absolventilor (Employment Outcomes), Universitatea din Bucuresti este pozitionata in primele 70 de universitati din Europa din…

- Potaissa are un inceput de sezon excelent, cu o victorie (38-31 cu CSM Vaslui) și un egal pe terenul echipei care a eliminat Granollers din Europa, CSM Constanța (27-27). Turdenii nu au timp de multa odihna, pentru ca luni la Turda vine CSM București. Duelul din sala „Gheorghe Barițiu” va incepe la…

- Peste 600 de personalitati stiintifice, medici si tineri cercetatori din tara si strainatate se vor lua parte in perioada, 31 august - 2 septembrie, la "Congresul European de Neurogastroenterologie", potrivit Agerpres.Presedintele Societatii Romane de Gastroenterologie si Hepatologie, prof.univ.dr…

- Echipa ByteForce a Colegiului Național „Vasile Alecsandri" din Galați și-a adjudecat locul al doilea la prima competiție internaționala de robotica organizata in Europa, Bucharest Twin Cup (BTC), in perioada 11-13 august.