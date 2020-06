Tehnici de înmulţire a plantelor Exista mai multe tehnici de inmultire a plantelor, iar unele plante se pot inmulti prin mai multe metode. Plantele floricole se pot inmulti atat prin seminte, cat si pe cale vegetativa, prin: butasi; marcotaj; stoloni; bulbi; rizomi; tuberculi; divizarea tufei; altoire. In acest caz se folosesc diferite parti din corpul plantei. Acestea, supuse anumitor conditii, vor regenera plante noi. Avantaje si dezavantaje Fiecare din aceste doua metode prezinta anumite avantaje si dezavantaje. La inmultirea prin seminte se obtin, in general, cantitati mai mari de plante. Acestea sunt de obicei mai viguroase… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

