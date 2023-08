Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul Darius Rapa, antrenat de Karoly-Csaba Szocs, a reușit o performanța in premiera pentru sportul romanesc, prin calificarea in finala de 8 de la Campionatul Mondial de Juniori de la Seul (Coreea de Sud), in proba de Escalada Dificultate, categoria

- Coreea de Sud a trecut printr-un val de canicula fara precedent, iar acum se pregatește pentru furtuna Khanun. Organizatorii taberei internaționale de cercetași au fost nevoiți sa evacueze tabara in care se aflau și 124 cercetași din Romania care au fost transferați intr-un loc

- Lotul Romaniei scrie istorie la Olimpiada Internaționala de Matematica din Chiba, Japonia: locul 1 intre țarile din Europa și locul 4 in clasamentul pe națiuni, fiind cea mai buna clasare din 1999, arata ministerul Educației, intr-o postare pe pagina de facebook. Cinci medalii de aur, o medalie de argint…

- Dupa o serie destul de lunga de scapari si confirmari cu jumatate de gura, Samsung a anuntat in sfarsit data la care va tine urmatorul sau eveniment de lansare, cel Unpacked. E vorba despre 26 iulie, adica fix data de care am auzit si in leak-uri trecute. Cu o luna in urma Samsung anunta ca va tine…

- Coreea a incheiat cu Romania un acord pe tema unei instalații nucleare in valoare de 195 milioane euro ($213,4 milioane). Este cel mai important acord al Coreii in privința unei simple instalații nucleare și al doilea ca importanța in privința exportului de energie nucleara convenit sub administrația…

- Banca Europeana pentru Investitii anunta noi finantari pentru Romania. Banca Europeana pentru Investitii a anuntat joi noi finantari pentru Romania, in valoare de 675 milioane euro, pentru transport, dezvoltare urbana si mici intreprinderi, conform Agerpres. CITESTE SI BREAKING NEWS Momente cu…

- Dan Petrescu incepe o noua aventura pe continenul asiatic. Dupa ce a antrenat in China, acum a fost prezentat in Coreea de Sud, la formația Jeonbuk Hyundai Motors. Tehnicianul roman va caștiga 1,5 milioane de euro, bani din care trebuie sa-și plateasca cei doi secunzi pe care i-a adus din Romania. Dan…