Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Germania si Marea Britanie, cele trei state europene co-semnatare ale acordului nuclear din 2015 cu Iranul, au declansat mecanismul de reglementare a diferendelor, prevazut in text, pentru a constrange Teheranul sa revina la respectarea angajamentelor asumate, au anuntat sefii celor trei…

- Purtatorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Abbas Mousavi, a declarat joi ca Iranul face apel la Canada sa îi puna la dispoziție informațiile pe care le are în legatura cu prabușirea avionului ucrainean care se deplasa de la Teheran spre Kiev, informeaza agenția IRNA,…

- Un comandat iranian a spus ca asalturile cu rachete asupra țintelor americane în Irak nu au vizat sa ucida soldați americani, ci a cautat sa distruga ”mașinaria militara” a Washingtonului și au fost începutul unei serii de atacuri în regiune, relateaza o televiziune de…

- Atacurile efectuate de Iran asupra unor tinte americane in Irak in noaptea de marti spre miercuri s-au soldat cu 80 de morti, anunta televiziunea publica iraniana, relateaza Reuters. Teheranul a anuntat ca a lansat atacuri contra unor baze americane in care se afla trupe americane, ca represalii fata…

- Administratia din Iran a anuntat, duminica seara, in contextul crizei cu Statele Unite, ca nu va mai respecta limitele privind purificarea uraniului stabilite prin Acordul nuclear semnat cu marile puteri, informeaza postul BBC si agentia Reuters, citate de Mediafax.

- Coreea de Nord nu va oferi nimic președintelui american Donald Trump fara a primi ceva in schimb, se arata intr-un comunicat publicat luni de agenția de stat KCNA, citata de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Coreea de Nord nu este interesata de un summit "inutil", se arata in comunicat,…

- Iranul a cerut gruparilor politice din Liban sa actioneze unitar dupa demisia anuntata marti de premierul Saad Hariri ca urmare a protestelor din ultimele 13 zile, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al ministerului de externe iranian, Abbas Mousavi, a declarat ca "Teheranul solicita…