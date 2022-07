Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea oficiala a evenimentelor aferente anului 2023 – Timișoara capital Europeana a Culturii va avea loc la finalul lunii februarie, a anunțat primarul Dominic Fritz. El a subliniat ca acțiunile vor avea loc in tot orașul, iar programul va fi definitivat de echipa curatoriala, cea stabilita la…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, directorul interimar al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, Ovidiu Andriș, și Gabriel Bebeșelea, dirijorul in rezidența pentru anul 2023, au prezentat, luni, o mare parte a programului artistic pe care aceasta instituția il pregatește in anul in care orașul va deține…

- Liderii locali ai principalelor partide politice iși propun și accepta armistiții in timp ce iși arunca unii altora cuvinte grele. Astfel, dupa ce guvernul a schimbat destinația unei parți din finanțarea pentru proiectul Timișoara – Capitala Culturala Europeana, Alin Nica, Dominic Fritz și Alfred Simonis…

- Iubitorii de produse si arta culinara locala sunt invitati de Asociatia CIRES din Timisoara sa participe, pe parcursul acestui an, la programul cultural "La pas", bogat in evenimente menite sa promoveze patrimoniul gastronomic, in relatie cu comunitatile locale si cu dezvoltarea durabila, potrivit Agerpres.Programul…

- Primarul orașului este de parere ca știrea zilei de azi pentru Timișoara e ca Guvernul Romaniei a taiat la jumatate finanțarea promisa in 2019 municipiului Timișoara pentru infrastructura culturala a Capitalei Europene a Culturii.

- Institutul Francez din Timișoara gazduiește in 20 mai Noaptea Filosofiei – un eveniment de amploare internaționala care a cunoscut un enorm succes la Paris, Londra, Berlin sau New York, și care ajunge pentru a doua oara in Romania, in viitoarea Capitala Europeana a Culturii 2023. Ediția din 2022, europeana…

- Zeci de elevi care se instruiesc in Timișoara, premiați la olimpiadele naționale de arte. Etapele naționale ale olimpiadelor de arte care au avut loc, recent, la Timișoara, le-au adus rezultate remarcabile talentaților elevi ai liceelor vocaționale din viitoarea Capitala Europeana a Culturii.

- Atelierele de primavara #newTogether, la Timișoara. Privind spre viitor cu responsabilitate și optimism. In contextul pregatirilor pentru Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, programul #newTogether, organizat de Forumul Cultural Austriac, vizeaza...