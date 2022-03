Teatrul din Mariupol, bombardat de ruși. Viceprimar: Cel puțin 1.000 de civili se adăposteau în clădire Cladirea teatrului din Mariupol, unde se asaposteau intre 1.000 și 1.200 de oameni, atat adulți, cat și copii, a fost bombardata, a declarat viceprimarul orașului, Serghei Orlov, potrivit BBC . Numarul victimelor este necunoscut. Imagini de la fața locului arata o cladire in ruina, din care ies flacari și fum. Multiple reports that Russian forces dropped a bomb on Mariupol drama theatre where (at least until yesterday) hundreds of people were taking refuge. If confirmed refugees were still inside, this would be potentially the worst civilian harm incident and an undisputable war crime. pic.twitter.com/sDfhHULLCM… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

