Stiri pe aceeasi tema

- Lectia umilintei si a terorii. Asta preda un invatator din Iasi elevilor sai. Barbatul a fost inregistrat in timp ce urla la copii și le vorbeste jignitor, in timp ce micutii plang.

- In ciuda bucuriei de a reveni in banci, mulți elevi și-au readus aminte de tratamentul inuman din unele școli. Unul dintre aceste cazuri este cel al unor elevi de clasa a II-a, de la Școala Gimnaziala „Mihai Codreanu”, din Iași. Un parinte a surprins cu un dispozitiv de inregistrare modul agresiv in…

- Profesorul de sport Vasile Maternik, de la Școala Gimnaziala Enea Grapini din localitatea Șanț, condamnat, in luna ianuarie a acestui an, de Judecatoria Nasaud, la un an și șase luni de inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o perioada de trei ani, pentru purtare abuziva,…

- 30 de tineri defavorizați, cu varste intre 16 și 24 de ani, au fost vaccinați vineri la Centrul de servicii sociale din Bucium, Iași. Echipa mobila a DSP a mers sa-i imunizeze pe tinerii dornici sa-și recapete libertatea, sa se intoarca la școala și sa nu mai traiasca cu teama ca-i pot imbolnavi pe…

- Daca o familie vaccinata merge cu copiii intr-o tara cu incidenta ridicata de COVID-19, la intoarcerea in Romania copiii trebuie sa intre in carantina, anunța reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Copiii care calatoresc cu parintii vaccinati in tari cu incidenta ridicata a…

- Liviu Dragnea este acuzat de trafic de influenta si de folosire a influentei sau autoritatii in legatura cu prezenta sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump de la inceputul anului 2017.