Stiri pe aceeasi tema

- La Centrul Cultural din orașul Covasna are loc astazi, 14 octombrie, incepand cu ora 18.00, premiera filmului documentar „Pentru neam și pentru lege” inspirat din viața și activitatea Episcopului Justinian Teculescu. Filmul, regizat de Bogdan Fanariu, este realizat de Asociația Cultural-Creștina„ Justinian…

- In noaptea de sambata spre duminica, primarul comunei Rosia Montana a sunat la 112 si a semnalat o avarie la golirea de fund a barajului lacului de acumulare Taul Mare, potrivit IGSU. O echipa de specialiști venita la baraj a constatat avaria, iar autoritațile au trimis un mesaj RO-Alert. Ulterior,…

- Un accident infiorator s-a produs, duminica, pe o strada din orașul Cluj. Un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp, pe care l-a spulberat. Totodata, in urma impactului, mașina a fost rupta in doua. Nenorocirea a avut loc dupa ce barbatul pierduse banii la cazino.…

- Tanarul in varsta de 32 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, gasit mort, a fost injunghiat de mai multe ori, informeaza publicația locala Gazeta de Sud.Cornelia Bernardi, medic SAJ Mehedinți, a precizat ca tanarul „a fost gasit in propria locuinta, in propriul pat, injunghiat, cu multiple plagi la nivelul…

- TOP județe din Romania in care oamenii traiesc cel mai mult. Pe ce loc se afla Alba. La oraș, speranța de viața este mai mare Datele publicate de Institutul Național de Statistica arata ca locuitorii din județele Valcea, București și Cluj au cea mai mare speranța de viața din Romania. La oraș oamenii…

- Continue reading Someșul betoanelor. Riveranii cartierului Grigorescu din Cluj critica proiectul de modernizare al Primariei: s-au taiat copaci emblematici iar ”verdele” a fost inlocuit de betoane at Info real.

- O femeie de 65 de ani a fost gasita fara viata, astazi, intr-un bloc din cartierul Valea Rosie. Se pare ca femeia a vrut sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul 2 al imobilului in care locuia. Politistii doljeni au precizat ca femeia nu a mai putut fi salvata. „La data de 09 august, ora…