Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a avertizat luni seara, la Digi24, ca transmiterea coronavirusului se va accentua in Romania pentru ca pacienții bolnavi se pot externa la cerere și nu exista legislație care sa-i oblige sa stea acasa in izolare.„De ieri pana azi am avut 550 de persoane externate…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat ordinul prin care pacienții cu COVID-19 asimptomatici cu testul de control negativ vor fi externați dupa 10 zile, fara a fi necesar sa mai stea izolați, cei asimptomatici cu test pozitiv vor mai sta 4 zile izolați la domiciliu, iar cei asimptomatici cu factori…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca va semna astazi, 23 iunie 2020, un ordin de ministru prin care pacientii COVID-19 asimptomatici vor putea sta in izolare acasa, dar nu inainte de a fi spitalizați. Nelu Tataru a explicat faptul ca simptomele de COVID-19 pot aparea si in a cincea zi de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca va semna marti un ordin de ministru prin care pacientii Covid-19 asimptomatici vor fi izolati acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, da unda verde la recoltarea de plasma umana de la pacienti recent vindecati de COVID-19 pentru a o folosi in tratamentul bolnavilor aflati in stare grava din pricina infectiei cu noul coronavirus

- Nelu Tataru a confirmat, intr-un interviu pentru Digi24, ca in Romania va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica, pentru a le ajuta in lupta cu virusul.Ministrul Sanatații a spus ca Romania a primit o donație…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat luni, la Galati, ca va evalua situatia in privinta demiterii directoarei Spitalului de Pneumoftiziologie Galati, Monica Necula, dupa ce aceasta ar fi refuzat internarea unor batrani cu Covid-19 de la Centrul privat de Ingrijiri Batrani "Sf. Ilie" din oras,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, la Deva, ca Spitalul Județean ramane spital COVID, acolo fiind, in prezent, 111 pacienți, din care 85 sunt confirmați cu noul coronavirus.Tataru a spus ca recomandarea sa pentru cadrele medicale de la Spitalul Județean Deva este sa nu…