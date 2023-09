Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Vlad Pascu, tanarul care a condus drogat și a omorat doua persoane in stațiunea 2 Mai, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a lovit joi cu scuterul doi cameramani langa sediul DIICOT.”In cauza cercetarile sunt continuate de catre politisti…

- Un tanar de 25 de ani a fost reținut de polițiștii din Constanța, fiind banuit de comiterea infracțiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului, conducere fara permis și sub influența unor substanțe interzise.Potrivit IPJ Constanța, polițiști din cadrul Serviciului Rutier,…

- Renumitul avocat Adrian Cuculis a anunțat ca a cerut schimbarea incadrarii juridice pentru faptele comise de autorul accidentului de la 2 Mai. Avocatul Adrian Cuculis reprezinta familia fetei care a murit in accidentul rutier de la 2 Mai (județul Constanța). Autorul accidentului a fost un șofer in varsta…

- Un adolescent de 15 ani a murit dupa ce a fost ranit grav, in noaptea de vineri spre sambata, lovit de mașina unui șofer beat, pe o șosea din Arad. Șoferul a fugit de la locul accidentului, incercand apoi sa-și acopere urmele. La scurt timp dupa accident, la sediul poliției s-a prezentat un barbat de…

- O noua filmare arata mașina condusa de Vlad Pascu, in momentul in care se plimba prin Vama Veche, informeaza stirileprotv.ro . Filmarea, susține sursa citata a fost realizata in Vama Veche imediat dupa producerea tragediei din localitatea 2 Mai, cand Vlad Pascu a intrat cu autoturismul de lux intr-un…

- Vlad Pascu este un personaj cunoscut de foarte mulți oameni, iar prietenii lui și cei care doar au auzit de el știu ce obiceiuri are. Apropiații lui și oamenii din anturajul sau au facut dezvaluiri controversate despre el. Iata ce spune prietena unei iubite pe care șoferul drogat a avut-o.

- Tanarul de 19 ani care a intrat cu mașina intr-un grup de turiști care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța, a fost reținut, sambata seara, de polițiști, anunța IPJ Constanța. El este acuzat, printre altele, de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa.„La…

- Șoferul care a accidentat grav doi barbați pe o trecere de pietoni din Zona Industriala (vezi detalii ), in dimineața zilei de luni, a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile. Reținut inițial pentru 24 de ore, barbatul, in varsta de 38 de ani, din Pietroasele, a fost prezentat in fața instanței…