- Prima zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) a debutat in forța, cu soare și entuziasm neobosit pe strazile și in spațiile de joc ale orașului. Evenimentul care a marcat deschiderea FITS a avut loc la Catedrala Evanghelica C.A. „Sfanta Maria”, un concert de orgi in premiera absoluta,…

- Așa cum se știe, programul din acest an al Festivalului BABEL s-a centrat in jurul conceptului de FORME, care sunt (așa se spune) elemente esențiale in procesul de creație. Socrate afirma… Era nespus de tulburat. Nu-si lua ochii de pe ceea ce pentru un sculptor e de-a dreptul, sacru: forma, forma,…

- Editii speciale cu si despre copii la „Care pe care”, „Copiii spun”, „Castiga Romania”, „Vedeta familiei” sunt programate pe TVR 1, de Ziua Copilului. Desene animate, filme family si spectacole ale Operei Comice pentru Copii, la TVR 2 si TVR Cultural. Teatru si folclor pentru copii, la TVR 3, potrivit…

- Cea de-a XI-a editie a Festivalului de muzica si cultura urbana "Femei pe Matasari" aduce in Capitala, de vineri pana duminica, concerte, spectacole de teatru, un targ de produse artizanale si design contemporan, workshop-uri si activitati pentru copii.

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) prezinta, an de an, serii de spectacole concentrate in numeroase sezoane. In acest an, cel mai amplu dintre acestea este sezonul romanesc, cu nu mai puțin de 59 de spectacole! FITS se afla in acest an la ediția cu numarul 30, MIRACOL, are loc in…

- Sase spectacole din cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) sunt deja sold-out in primele 24 de ore de la punerea in vanzare a biletelor. Traficul pe site-ul evenimentului - sibfest.ro - a inregistrat cresteri semnificative fata de anul trecut in aceeasi perioada, conform news.ro.FITS30…

- Harrison Ford a anunțat ca este ultima data cand va interpreta personajul principal din ultimul film din seria Indiana Jones. Cea mai noua producție din aceasta seria urmeaza sa aiba premiera la cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Cannes. Iata cum arata actorul in rolul lui Indiana Jones,…

- Festivalului de film romanesc de la Nantes prezinta a doua sa editie in perioada 29 martie – 2 aprilie 2023, in organizarea Centrului cultural franco-roman de la Nantes si avand ca partener principal Institutul cultural roman de la Paris.