Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 16 octombrie, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului și Satmarului, a resfințit biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Odești, Protopopiatul Chioar, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi. „Am revenit in comunitatea credinciosilor ortodocsi…

- Sarbatoare mare pentru comunitatea ortodoxa din Rohia. Duminica, 11 septembrie, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a binecuvantat pictura pridvorului bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, dupa care a savarșit Sfanta Liturghie, inconjurat de un sobor de preoți…

- Joi, 8 septembrie 2022, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a savarșit Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Rozavlea, localitatea natala a Preasfinției Sale, cu ocazia hramului lacașului de inchinare. Un sobor de 18 preoti…

- Duminica, 4 septembrie 2022, ministrul PSD al Agriculturii, Petre Daea a fost prezent in mijlocul maramureșenilor. Vizita sa in județul nostru a inceput la Ariniș, acolo unde a participat la Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a aflat duminica, 4 septembrie, in județul Maramureș, unde dimineața a luat parte la sfințirea bisericii din Ariniș, iar apoi a fost prezent la Targul Cepelor din Asuaju de Sus. Aici, ministrul, insoțit de deputatul și președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea,…

- Duminica, 28 august 2022, a XI-a dupa Sfintele Rusalii, cand in biserici se citeste pilda datornicului milostiv, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a aflat in mijlocul credinciosilor din Parohia Copalnic Manastur, Protopopiatul Lapus, preot paroh Florian…

- Duminica, 31 iulie, a VII-a dupa Sfintele Rusalii, a vindecarii a doi orbi si a unui mut din Capernaum, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a aflat intre credinciosii din Parohia Remeti pe Somes, Protopopiatul Chioar, preot paroh Sergiu Viorel Pop, cu care s-a rugat…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, in contextul Anului Omagial 2022 „al rugaciunii in viața Bisericii și a creștinului”, Departamentul Media-Online din cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media in parteneriat cu Sectorul Teologic Educațional…