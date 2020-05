Tăriceanu propune ca proiectul unor parlamentari referitor la anularea amenzilor să fie preluat de Guvern Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, propune ca proiectul unor parlamentari ALDE, PSD si Pro Romania, referitor la anularea amenzilor date de catre autoritati in baza ordonantelor militare in perioada starii de urgenta, sa fie preluat de Guvern. "Cei care am facut acest proiect de lege ne-am bucura daca el ar fi preluat de catre Guvern si transformat intr-o Ordonanta de Urgenta care sa puna capat acestei teme, pentru a ne reintoarce la ce e important: revenirea la viata!", a scris Tariceanu, marti, pe Facebook. El a subliniat ca proiectul nu este facut "nici in ideea de a submina autoritatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

